В Воронеже планируют провести открытый фестиваль лыжероллерного спорта

В регионе началась подготовка к открытому фестивалю лыжероллерного спорта, намеченному на июнь 2026 года. Это стало ключевой темой рабочего совещания, которое 23 марта провел председатель Воронежской областной Думы, куратор партийного проекта «Детский спорт» в регионе Юрий Матузов.
В ходе совещания было отмечено, что мероприятие, которое пройдёт под эгидой партпроекта «Единой России», призвано возобновить многолетнюю традицию летних стартов.
«Десять лет назад мы вместе начинали “Традиционный марафон” в Бутурлиновском районе. Он собирал сотни участников — любителей лыжероллерного спорта. Праздник дарил заряд бодрости, объединял семьи, давал возможность юным спортсменам почувствовать вкус настоящих соревнований. Но в силу определенных обстоятельств последних лет эта традиция прервалась. Сегодня мы возвращаем её, и возвращаем в новом, более масштабном формате», — сказал Юрий Матузов, открывая совещание.
В обсуждении приняли участие замглавы администрации Бутурлиновского района Татьяна Черных, и.о. заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Воронежа Юлия Ярышкина, начальник отдела спортивной подготовки детей и молодежи регионального министерства физической культуры и спорта Арсений Соловьев, тренер спортивной школы олимпийского резерва № 12 Алексей Мананков, и.о. руководителя центра развития физической культуры и спорта Воронежской области Сергей Макейчик, тренер-преподаватель Бутурлиновской спортивной школы Игорь Глушков.
Участники рабочей встречи согласились с предложением Юрия Матузова расширить формат спортивного мероприятия. Принято решение вместо классического марафона провести полноценный фестиваль с насыщенной программой. Участников ждут соревнования на разные дистанции, в том числе старт для самых маленьких. Основная же дисциплина — 60-километровый марафон. В нем примут участие взрослые спортсмены. Для женщин запланирована сокращенная дистанция.
В связи с массовостью предстоящих стартов местом проведения фестиваля решено выбрать спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик».
Как подчеркнул Юрий Матузов, особое внимание будет уделено зрелищности предстоящего мероприятия. Прорабатывается вопрос организации трансляции, установки экранов для зрителей. Часть маршрута планируют проложить через стадион. Также к участию в празднике хотят привлечь звезд лыжного спорта, таких как олимпийский чемпион 2014 года в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр Александр Легков, трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира Елена Вяльбе.
«В течение трёх недель прошу оргкомитет представить подробный план, разработать положение о фестивале, определить категории участников и систему награждения. Финансирование мероприятия постараемся полностью осуществить за счёт привлечённых спонсорских средств», — сказал Юрий Матузов.
Председатель Воронежской областной Думы попросил обратить особое внимание на поощрение победителей в детских и юношеских возрастных категориях. Помимо основных призов он предложил организовать отдых для финалистов в лагере для одарённых детей. Взрослые призёры также смогут рассчитывать на эксклюзивные награды — например, туристические поездки в знаковые историко-патриотические места России. По мнению Юрия Матузова, это позволит сделать награждение и сам фестиваль по-настоящему запоминающимся событием.
«Мы начинаем подготовку к большому, серьезному делу. Фестиваль должен стать красочным, насыщенным событием с федеральной повесткой, объединяющим спортсменов разного возраста и уровня подготовки», — резюмировал председатель Воронежской областной Думы.