28 млн из мусора: прокуратура Красноярского края отсудила аванс по сомнительному контракту

Полигон ТБО под Красноярском давно выработал ресурс. Регоператор знал о необходимости реконструкции с 2022 года, но осенью 2024-го под предлогом чрезвычайной срочности на безальтернативной основе заключил крупный контракт на корректировку проектно-сметной документации. Эксплуатирующее полигон акционерное общество подписало договор стоимостью 96 млн рублей и сразу перечислило максимально возможную сумму аванса (30%, или 28,8 млн руб.). Закупку провели у единственного поставщика, обосновав это режимом повышенной готовности: переполнение полигона, риск свалок, нашествие грызунов. Однако, по мнению прокурора, реальной чрезвычайной ситуации не было — проблема носила хронический характер. Сотрудники надзорного ведомства выяснили: режим повышенной готовности ввели за четыре месяца до заключения контракта, и все это время никто не спешил, а «чрезвычайность» использовали как формальное прикрытие для обхода конкурентных процедур. Прокуратура обратилась в Арбитражный суд с иском о признании договора ничтожным и возврате аванса. Суд поддержал доводы надзорного ведомства: договор признан недействительным, подрядчик обязан вернуть 28 млн руб. в бюджет.