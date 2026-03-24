Жесткие законы, неэффективный контроль: контрабанда электронных сигарет выходит из-под контроля…

Новое исследование, проведенное Агентством Европейского Союза по наркотикам, показывает, что Республика Молдова является одной из европейских стран с самым низким уровнем потребления как традиционных сигарет, так и электронных сигарет среди несовершеннолетних. 6,5% подростков в возрасте 15−16 лет заявили, что ежедневно используют электронные сигареты, а 5,1% сообщили, что курят обычные сигареты. Хотя на первый взгляд ситуация не кажется угрожающей, экономические эксперты утверждают, что Республика Молдова фактически проиграла борьбу с контрабандными вейпами.
Проблема доступа несовершеннолетних к электронным сигаретам, по мнению экспертов, начинается с чрезмерных регулирований, которые государство не в состоянии эффективно контролировать. В результате легальные продажи уходят в теневой рынок, особенно в онлайн-среду, доступную для детей.
Эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ утверждает, что в настоящее время компании, которые легально продают электронные сигареты, проходят ряд проверок и сертификаций, занимающих более полугода. Тем временем контрабандисты, обходя законные процедуры, завозят электронные сигареты, которые не могут реализовывать в магазинах, и поэтому продают их через социальные сети, что в Молдове запрещено.
«Контрабандисты заполняют сумку на две тысячи евро, и эти деньги государство теряет только в виде неуплаченных налогов. Во-первых, государственный бюджет теряет деньги. Во-вторых, государство вводит регулирования, которые не может контролировать, и возникает контрабанда, которая не только приводит к потерям бюджета, но и теряется контроль над тем, кому продается эта продукция», — добавил Ионицэ.
По словам Ионицэ, действующее законодательство фактически играет на руку контрабандистам, которые незаконно продают электронные сигареты.
«Компании, которые работают легально, говорили: мы просим только одного — дайте нам возможность платить налоги. Мы не просим налоговых льгот. Решение — создавать такие правила регулирования, которые можно реально контролировать. Потому что в противном случае вы фактически лоббируете интересы контрабандистов. Я говорил депутатам: если вы вводите требования, которые легальная компания не может выполнить, (и я не хочу сказать, что кто-то получил взятку) то это объективно работает в пользу контрабандистов. Если вы создаете законы, заранее понимая, что они не будут работать, вы уничтожаете легальный бизнес и поддерживаете нелегальную торговлю», — заявил эксперт в эфире передачи «Contrasens» на портале ZIUA.
Несмотря на то что онлайн-продажа электронных сигарет запрещена с 2022 года, контрабандисты продолжают использовать цифровые платформы для их продвижения и реализации.
«Самое большая проблема состоит в том, что ребенок получает доступ к продуктам, к которым в норме не должен иметь доступа. Посмотрите — есть реклама. Она показывается прямо в соцсетях. А мне говорили: господин Ионицэ, как это возможно? У нас же хорошее законодательство. Товар не должен находиться на витрине, его нельзя видеть, он должен быть скрыт. Покупатель должен намеренно прийти и попросить запрещённый продукт, который находится за барьером, вне видимости. Но при этом вы видите рекламу повсюду, во всех сетях. В чём тогда смысл?», — добавил Ионицэ.
Недавнее исследование Агентства Европейского союза по наркотикам показывает, что Республике Молдова необходимо усилить меры по предотвращению потребления табака среди молодежи за счет более строгого контроля каналов продаж.
Также исследование демонстрирует, что самый высокий уровень ежедневного курения обычных сигарет среди школьников зафиксирован в Болгарии и Хорватии — 20%, затем следует Венгрия — 19%. В Республике Молдова этот показатель составляет 5,1%, а среди стран с самым низким уровнем — Исландия (0,8%), Ирландия (1,2%) и Швеция (2,0%).
Что касается использования электронных сигарет, в Республике Молдова 6,5% учащихся сообщили о ежедневном использовании вейпов. Для сравнения: в Польше этот показатель составляет 20%, в Сербии, Чехии и Словении — около 15%. Самые низкие показатели зафиксированы на Фарерских островах, в Норвегии и Португалии — около 2%.