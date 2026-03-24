Приложение для оценки биологического возраста разработали нижегородцы

Приложение для оценки биологического возраста и здоровья мозга разработали ученые в Нижнем Новгороде. Онлайн-платформа «Калькулятор когнитивного биологического возраста» может оценить, как быстро стареет мозг и есть ли в нем ранние нарушения, сообщили в ННГУ им. Лобачевского.
Исследователи НИИ биологии старения ННГУ и Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта получили патент на изобретение способа определения когнитивного возраста человека в помощью ИИ. Сейчас программа широко используется в медицинских центрах.
«Мы создали доступный инструмент, который позволяет любому человеку за 15 минут оценить состояние своих когнитивных функций и получить детальную расшифровку. Это важный шаг к персонализированной профилактике нейродегенеративных заболеваний», — отметил руководитель исследования, директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.
В основе разработки лежит модель машинного обучения Cognitive-Age-V. Через нее прошли уже более 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 до 85 лет, выполнив несколько коротких тестов, оценивающих память, внимание, логическое мышление, скорость реакции и цветовосприятие.
«В отличие от хронологического возраста, когнитивный возраст показывает реальное состояние нейронных процессов. Снижение скорости реакции, ухудшение памяти и цветового зрения может быть связано не только с естественным старением, но и с развитием деменции, последствиями диабета, депрессии или нарушений сна», — рассказал Михаил Иванченко.
Как подчеркивают ученые, у пациентов с деменцией наблюдается ускоренное старение мозга в среднем на 15,4 года, а у людей с умеренными когнитивными нарушениями — на 7,6 года.
