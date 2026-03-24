В Челябинской области коммунальщики проводят ручную уборку дорог

Дорожные службы чистят остановки, моют знаки и обновляют таблички.

Источник: пресс-служба Миндортранса

В Челябинской области дорожные службы приступили к «генеральной уборке». Работы идут на трассах и прилегающих территориях, сообщает пресс-служба Миндортранса.

Специалисты обновляют информационные таблички, восстанавливают и моют дорожные знаки, очищают автопавильоны и прилегающие территории от накопившегося за зиму мусора.

Все работы ведутся в плановом режиме. Их главная цель — обеспечить безопасность и комфортное передвижение для всех участников дорожного движения. Уборка продолжится в ближайшие дни.

Напомним, южноуральские дорожники готовятся к сезону ремонтов и пропуску паводков, а в Магнитогорске стартовал ямочный ремонт с применением холодного асфальта.