В Челябинской области коммунальщики проводят ручную уборку дорог

В Челябинской области дорожные службы приступили к «генеральной уборке». Работы идут на трассах и прилегающих территориях, сообщает пресс-служба Миндортранса.
Специалисты обновляют информационные таблички, восстанавливают и моют дорожные знаки, очищают автопавильоны и прилегающие территории от накопившегося за зиму мусора.
Все работы ведутся в плановом режиме. Их главная цель — обеспечить безопасность и комфортное передвижение для всех участников дорожного движения. Уборка продолжится в ближайшие дни.
Напомним, южноуральские дорожники готовятся к сезону ремонтов и пропуску паводков, а в Магнитогорске стартовал ямочный ремонт с применением холодного асфальта.