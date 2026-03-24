Украли пособия: в Омской области мошенники позарились на детские выплаты

В Омской области прокуратуре удалось восстановить права женщины, которая стела жертвой телефонных мошенников. Звонившие попросили данные банковской карты якобы для подтверждения соц выплат. Женщина даже не предполагала, что станет жертвой обмана.
Установлено, что в феврале 2025 года заявительница сообщила данные своей банковской карты неизвестному звонившему. В результате с ее счета были списаны 15 тысяч рублей, которые предназначались в качестве детских пособий. В ходе расследования уголовного дела полицейские установили владельца счета, куда поступили деньги — им оказался житель Нижнего Новгорода.
Для восстановления нарушенных прав гражданки прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.