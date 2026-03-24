Украли пособия: в Омской области мошенники позарились на детские выплаты

Установлено, что в феврале 2025 года заявительница сообщила данные своей банковской карты неизвестному звонившему. В результате с ее счета были списаны 15 тысяч рублей, которые предназначались в качестве детских пособий. В ходе расследования уголовного дела полицейские установили владельца счета, куда поступили деньги — им оказался житель Нижнего Новгорода.