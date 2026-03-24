Дмитрий Демешин поручил решить проблему с лекарствами в аптеках в районе Полины Осипенко

Жительница села Михайловское пожаловалась губернатору Дмитрию Демешину в ходе прямой линии на острую нехватку лекарств в единственной аптеке, обслуживающей два населенных пункта, включая национальное село Владимировка в районе Полины Осипенко Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По словам сельчан, препараты, особенно необходимые хроническим больным, завозятся в скудном ассортименте и раскупаются в первый же день. Ситуация не решалась несколько месяцев, несмотря на обращения в районную администрацию и обсуждение с министром здравоохранения.
Губернатор края Дмитрий Демешин, комментируя ситуацию, отметил, что средства на закупку лекарств в бюджете заложены в полном объеме, а проблема заключается в эффективности логистики и администрирования поставок.
«У нас нет окраин, и этот принцип должны соблюдать все члены правительства», — подчеркнул глава региона, поручив профильным ведомствам разобраться в причинах сбоев.
Министр здравоохранения края Станислав Мальцев пояснил, что обеспечение отдаленных территорий осуществляется через Дальневосточный центр лекарственного обеспечения, так как крупные частные сети не заходят туда из-за экономической нецелесообразности. По аптечному пункту в Михайловском, который ежемесячно реализует препаратов более чем на полмиллиона рублей, уже принято решение об увеличении объема отгрузки.
«Завтра будет направлена очередная партия. Мы проанализировали потребности и увеличим количество препаратов. Если будет мало, в мае-июне сделаем еще больше. Я думаю, в течение этой и следующей недели люди увидят разницу», — доложил министр.
По поручению губернатора, в ближайший месяц будет подготовлена система дополнительных мер: в случае отсутствия необходимых лекарств на государственных складах планируется закупать их в частных аптеках за бюджетный счет, а также формировать накопительный запас для удаленных территорий.
