Хабаровский край удвоит производство беспилотников для СВО в 2026 году

На прямой линии 24 марта участник специальной военной операции Илья Пономарёв спросил губернатора Дмитрия Демешина, планируется ли усиливать помощь фронту со стороны Хабаровского края.
Губернатор отметил, что край остаётся одним из самых активных регионов Дальнего Востока в вопросе поддержки бойцов СВО. Здесь созданы собственные некоммерческие организации для производства дронов и техники, активно работают волонтёры и формируются гуманитарные грузы.
«Если в начале СВО мы больше возили печеньки и тушёнку, то сейчас вопрос продовольственного снабжения решён. Сейчас боевые действия ушли в технологическую плоскость. В 2025 году мы произвели сотню тысяч беспилотников, в нынешнем году этот объём планируем удвоить», — заявил Демешин в ходе эфира.
Он также отметил важность выпускаемых в Хабаровском крае багги «Ерофей», которые помогают эвакуировать раненых и доставлять грузы в зону боевых действий. Кроме того, в крае полностью осваивают средства госпрограммы ТОР «Патриотическая» для производства изделий, защищающих жизнь военнослужащих.
Губернатор подчеркнул, что девиз «Всё для фронта, всё для победы» остаётся для региона как никогда актуальным, и тыл продолжает надёжно поддерживать хабаровских бойцов, которые входят в активно действующую наступательную группировку «Восток».