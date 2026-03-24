Хабаровский край удвоит производство беспилотников для СВО в 2026 году

«Если в начале СВО мы больше возили печеньки и тушёнку, то сейчас вопрос продовольственного снабжения решён. Сейчас боевые действия ушли в технологическую плоскость. В 2025 году мы произвели сотню тысяч беспилотников, в нынешнем году этот объём планируем удвоить», — заявил Демешин в ходе эфира.