Бомбоубежище на Верхне-Волжской набережной отремонтируют за 19,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика для ремонта бомбоубежища на Верхне-Волжской набережной. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Речь идет о выполнении работ в подвальном помещении дома № 19. Оно принадлежит Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т. А. Мавриной.
Подрядчику предстоит капитально отремонтировать бомбоубежище, установить систему пожарной сигнализации, привести в порядок канализацию, системы отопления и вентиляции. Работу необходимо будет выполнить в течение пяти месяцев с момента заключения контракта.
На ремонт выделено 19,5 млн рублей. Заявки на участие в электронном конкурсе принимают до 8 апреля, подрядчика определят 13 апреля.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект ремонта бомбоубежища у нижегородского стадиона.