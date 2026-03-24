В Национальном центре «Россия» 9 апреля пройдет первый космический форум

Первый Российский космический форум состоится 9 апреля в Национальном центре «Россия» и станет основным событием Недели космоса, что соответствует задачам нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Форум соберет представителей федеральных органов власти, госкорпораций, научного сообщества и частного бизнеса, сообщается на сайте правительства РФ.
Впервые в России мероприятие объединит широкий спектр тематических направлений — от развития лунной программы до внедрения космических технологий в повседневную жизнь и ключевые отрасли экономики. Отдельное внимание уделят международному сотрудничеству, в частности совместным проектам и обмену опытом.
Самое амбициозное из направлений — «Прорывные рубежи: наука, Луна и дальний космос». Оно будет посвящено развитию передовых технологий и культурной основы для сохранения статуса России как лидера в исследованиях межзвездного пространства. Направления «Околоземная экономика» и «Космос для Земли. Технологии здесь и сейчас» затронут синергию между развитием космической программы и достижением национальных целей, а также влияние космических технологий на качество жизни граждан. Направление «Человеческий капитал: профессии, образ жизни и популяризация» расскажет о взаимодействии отрасли с обществом и влиянии цифровой среды на новое поколение специалистов.
«Российский космический форум станет главной дискуссионной площадкой для обсуждения путей развития космической отрасли и диалога о сотрудничестве в космосе. Новый форум не только позволит продемонстрировать достижения космической науки и технологий, но и станет платформой для выработки конкретных решений», — отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.