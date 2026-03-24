В Калининграде нашли подрядчика для ремонта площади перед Северным вокзалом

Работы выполнит ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 млн рублей.

В Калининграде нашли подрядчика для ремонта площади перед Северным вокзалом. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Работы выполнит ООО «Мосинжиниринг». Организация отремонтирует площадь за 24,5 миллиона рублей.

Подрядчик приведёт в порядок территорию от Советского проспекта до улицы Гаражной. Специалистам нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое из плитки. Кроме того, перед вокзалом установят скамейки, урны и цветочницы. Работы необходимо выполнить в течение 140 дней с даты заключения контракта.

Площадь перед Северным вокзалом частично ремонтировали весной 2023 года. Тогда специалисты заменили разрушенную плитку на новую.