В Калининграде нашли подрядчика для ремонта площади перед Северным вокзалом

Подрядчик приведёт в порядок территорию от Советского проспекта до улицы Гаражной. Специалистам нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое из плитки. Кроме того, перед вокзалом установят скамейки, урны и цветочницы. Работы необходимо выполнить в течение 140 дней с даты заключения контракта.