ГД не рассматривает запрет обвинительной информации в СМИ, заявил Володин

«Буквально на прошлой неделе наши коллеги из законодательного собрания, Госсовета Татарстана прислали свою законодательную инициативу, не в Думу, а в Совет законодателей на экспертизу. Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.