ГД не рассматривает запрет обвинительной информации в СМИ, заявил Володин

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Госдума не рассматривает и, возможно, не будет рассматривать инициативу Госсовета Татарстана о запрете «обвинительной информации» в СМИ, ее следует обсуждать на уровне региона, экспертного общества, не вынося в Госдуму, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее Госсовет Татарстана предложил проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу.
«Буквально на прошлой неделе наши коллеги из законодательного собрания, Госсовета Татарстана прислали свою законодательную инициативу, не в Думу, а в Совет законодателей на экспертизу. Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что инициатива спорная, и ее правильно было бы обсуждать, не вынося на уровень Государственной Думы, а в регионе.