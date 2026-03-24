За год президент России помиловал одного из 52 осужденных в Ростовской области

В 2025 году одного заключенного из Ростовской области помиловал президент России Владимир Путин. Всего же от осужденных на уровне региона поступило 52 ходатайства. Об этом говорится в отчете областной комиссии по вопросам помилования.
На Дону комиссия поддержала 13 из 52 обращений, но в итоге наказание было снято лишь с одного человека. Напомним, в прошлом году сообщалось об освобождении 78-летнего жителя региона, получившего пять лет колонии за имущественное преступление на предприятии.
Уточняется, что в 2025 году отменить решение суда просили как мужчины, так и женщины, 38 из них впервые совершили преступления, еще 14 были ранее судимы, 12 имели погашенные судимости.
В общей сложности осужденные совершили 81 преступление разной степени тяжести. В частности, приговоры были вынесены за убийства, кражи и мошенничество.
Добавим, с начала работы комиссии, включая итоги 2025 года, было рассмотрено 2520 ходатайств, рекомендовано к помилованию 115 человек, помиловано — 23 человека.
