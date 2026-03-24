Женщина должна сама принимать решение об аборте, заявил Володин

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Женщина должна сама принимать решение об аборте, исходя из собственной ситуации, это самый верный подход, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», — сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД.
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.