Демешин: проект «Городская Гавань» активно реализуется в Хабаровске

Для микрорайона уже разрабатывают новую транспортную развязку и дороги с учётом будущей загруженности.

На прямой линии 24 марта губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал о развитии проекта «Городская Гавань». Он подчеркнул, что это важная часть мастер-плана Хабаровска, который поддержал Президент Владимир Путин.

В рамках проекта на территории бывшего речного порта появится современное жильё, социальные объекты, благоустроенная набережная и бизнес-центр «Хабаровск-Сити». Все изменения направлены на то, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной.

Губернатор отметил, что для микрорайона уже разрабатывают новую транспортную развязку и дороги с учётом будущей загруженности. Строительство планируют вести поэтапно.

«План развития территории рассчитан до 2030 года, но дороги начнём приводить в порядок значительно раньше», — заявил Дмитрий Демешин на прямой линии 24 марта.

Работы по проекту «Городская Гавань» продолжаются, и жители Хабаровска уже в ближайшие годы смогут оценить изменения в этой части города.