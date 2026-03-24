Самарским педагогам рассказали о доплатах за участие в пробных экзаменах

Учителя, привлекаемые к проведению государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), имеют право на компенсацию. За работу в период экзаменов педагога освобождают от основной работы с сохранением места и среднего заработка, а фактически отработанное время оплачивают дополнительно. Порядок и размер выплат устанавливает регион. Правительство Самарской области утвердило конкретные суммы компенсаций педагогам, привлекаемым к проведению экзаменов: размер выплат варьируется от 400 до 1500 рублей (в зависимости от вида выполняемой работы, сложности и продолжительности).
Отдельно регулируется участие в пробных и репетиционных экзаменах. Такая деятельность не входит в должностные обязанности педагога и требует письменного согласия. За это работнику положена либо дополнительная оплата, либо дополнительные дни отдыха — по выбору.
Отказаться от участия в экзаменационной кампании педагог может по уважительным причинам: болезнь, наличие малолетнего ребёнка или другие объективные обстоятельства. Инструктаж перед ГИА, в отличие от полноценного обучения, не считается повышением квалификации и не учитывается в нормативных затратах на дополнительное профессиональное образование.