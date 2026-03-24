Нижегородская балерина из Японии получила вид на жительство в России

Балерина из Японии, которая работает в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, получила вид на жительство в России. Харука Такеми уже шесть лет живет в Нижнем Новгороде — и за это время успела выучить русский язык и состояться в качестве профессиональной артистки балета. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Японку проконсультировали о дальнейших действиях по оформлению законного пребывания на территории страны.
«Русский балет — великолепный и, думаю, самый лучший. Кроме того, в России хорошие академии, поэтому я решила приехать сюда», — поделилась Харука Такеми после вручения ей разрешения на временное проживание в РФ.
