Нижегородская балерина из Японии получила вид на жительство в России

Балерина из Японии, которая работает в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, получила вид на жительство в России. Харука Такеми уже шесть лет живет в Нижнем Новгороде — и за это время успела выучить русский язык и состояться в качестве профессиональной артистки балета. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.