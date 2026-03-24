Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская балерина из Японии получила вид на жительство в России

Харука Такеми уже шесть лет живет в Нижнем Новгороде.

Балерина из Японии, которая работает в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, получила вид на жительство в России. Харука Такеми уже шесть лет живет в Нижнем Новгороде — и за это время успела выучить русский язык и состояться в качестве профессиональной артистки балета. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Японку проконсультировали о дальнейших действиях по оформлению законного пребывания на территории страны.

«Русский балет — великолепный и, думаю, самый лучший. Кроме того, в России хорошие академии, поэтому я решила приехать сюда», — поделилась Харука Такеми после вручения ей разрешения на временное проживание в РФ.

Видео церемонии вручения разрешения на временное проживание смотрите в нашем канале в MAX.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что лауреаты XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского выступят с концертом в Нижнем Новгороде.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше