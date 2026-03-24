Новые заместители курируют тарифы, АПК и «цифру»: Что известно о кадровых изменениях в правительстве Ростовской области

Кадровые изменения в правительстве Ростовской области утвердил Юрий Слюсарь.

Источник: Комсомольская правда

Кадровые изменения в правительстве Ростовской области были утверждены 23 марта. Первым заместителем губернатора Донского региона назначен Владимир Ревенко, а на должности замгубернатора утверждены Анна Касьяненко и Дмитрий Шарков. Расширены полномочия первого замгубернатора Алексея Господарева. Решения были озвучены главой региона Юрием Слюсарем на оперативном совещании.

Владимир Ревенко — теперь первый заместитель губернатора. В его полномочия дополнительно переходит регулирование тарифов.

— Это логично: он уже курирует ЖКХ, строительство, архитектуру, территориальное развитие, вопросы жилищного и строительного надзоров, — прокомментировал Юрий Слюсарь. — Впереди масштабные и срочные проекты: водоснабжение в городах Гуково и Шахты, модернизация ТЭЦ-2. Здесь особенно важно выстроить плотное взаимодействие с федеральным центром и акционерами энергоснабжающих организаций.

Анна Касьяненко назначена заместителем губернатора. Она будет курировать сферу агропромышленного комплекса. При этом остается министром сельского хозяйства и продовольствия.

— Расширение полномочий министерства поможет оперативнее решать вопросы поддержки аграриев на региональном и федеральном уровнях. Это особенно актуально в текущих экономических условиях.

Дмитрий Шарков возвращается в регион с должности в Администрации Президента РФ. Он займет пост заместителя губернатора по вопросам региональной и муниципальной политики, социально-политических коммуникаций и молодежной политики.

— Одна из ключевых задач Дмитрия Шаркова — обеспечить избирательные права жителей Ростовской области на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Полномочия первого заместителя губернатора Алексея Господарева также расширились.

— В круг его ответственности теперь входит развитие информационной инфраструктуры и Министерство цифрового развития.

Как объяснил губернатор, изменения должны позволить быстрее принимать финансово-хозяйственные решения и эффективнее координировать работу отраслей.

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
