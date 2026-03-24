Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев предупредили о том, чего они уже слышать не хотят: в начале апреля возможен мокрый снег

Синоптики прогнозируют похолодание с осадками в смешанной фазе.

Источник: Клопс.ru

В первых числах апреля в регионе снова может пойти снег, но, скорее всего, ненадолго и вперемешку с дождём. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщает во вторник, 24 марта.

Похолодание синоптики связывают с перестройкой атмосферной циркуляции. Над Скандинавией и Прибалтикой формируется область пониженного давления, а в районе Исландии, наоборот, усиливается антициклон. Из-за этого, по прогнозам экспертов, в Европу начнёт поступать более холодный воздух.

"Следовательно, в первые числа апреля высока вероятность конвективных осадков в смешанной фазе.

Заряды дождя, крупы, мокрого снега, которые вполне характерны для переходного сезона и в последние годы наблюдаются даже в мае.

Полноценного «отзимка» с морозами и снежным покровом — за исключением вероятности кратковременного выпадения снега — в модельных сценариях пока не видно", — в сообщении уточняется, что большинство моделей в начале следующего месяца показывают температуру в пределах от 0 до +5 градусов.

Синоптики предупреждали, что к началу апреля в Калининградской области может ощутимо похолодать.