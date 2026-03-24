Власти Зеленоградска рассказали об огромных скамейках на променаде

Власти Зеленоградска готовятся к открытию курортного сезона и рассказывают о благоустройстве: Аллея дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк. Внимание снова привлекли огромные скамейки, фото которых показали на страничке местной администрации в «ВК».
«Параметрические формы скамеек, вдохновленные пейзажами авандюн, предлагают комфортные места для отдыха, где можно расслабиться, откинувшись или даже прилечь, наслаждаясь морским бризом и красотой окружающей природы. В рамках реализации проекта на променаде появится 250 погонных метров параметрических скамеек, лавочек типового формата и шезлонгов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно установили 10 обычных типовых скамеек со спинками и шезлонги.
В комментариях люди высказывают недовольство. В частности, спрашивают, где хоть одно место, где можно укрыться от дождя. Также просят установить качели — они действительно были бы популярны у отдыхающих.