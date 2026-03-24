В МВД рассказали подробности об аварии с перевёрнутой «буханкой» в Перми

Подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем на шоссе Космонавтов в Перми сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. На кадрах с места аварии было видно, что столкнулись легковушка и машина, похожая на «буханку». Вторая перевёрнута на бок. Оказалось, что случилось двойное ДТП.
Как рассказали сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю, сегодня утром в районе дома 413а на шоссе Космонавтов в Перми водитель «Лексуса» не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. Из-за этого легковушку отбросило в проезжающий мимо УАЗ, в результате чего «буханку» перевернуло.
Автомобили получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.