БПЦ: Благодатный огонь доставят в Беларусь 12 апреля

Схождение Благодатного огня ожидается 11 апреля накануне Пасхи, рассказали в Русской духовной миссии в Иерусалиме.
«Планируется, что частицу Благодатного огня в Беларусь, как и в предыдущие два года, доставят из Москвы, куда ее привезет из Иерусалима из храма Гроба Господня миссия Фонда Андрея Первозванного», — рассказал Sputnik председатель синодального паломнического отдела Белорусской православной церкви протоиерей Александр Ширитон.
Он отметил, что такая логистика доставки Благодатного огня перед Пасхой связана со сложными событиями на Ближнем Востоке, ранее были годы, когда белорусская паломническая миссия сама летала в Иерусалим за святыней перед Пасхой.
По словам протоиерея, когда частица Благодатного огня будет доставлена в Москву, белорусская делегация БПЦ зажжет от него лампады и в специальном ковчеге доставит его в Беларусь.
«Скорее всего, из Москвы в Минск частицу Благодатного огня повезут на автомобиле, но может быть еще один вариант — самолетом», — сказал священник.
Он уточнил, планируется, что Благодатный огонь будет доставлен в Минск рано утром 12 апреля, на Пасху.
Церемония схождения Благодатного огня 11 апреля в храме Гроба Господня может пройти без паломников, если действующие ограничения в сфере безопасности сохранятся.