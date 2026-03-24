В Самарской области состоялась викторина по беспилотным авиасистемам

Участники проверили знания по конструкции БАС, оборудованию, безопасности, а также решали инженерные кейсы.

Источник: Национальные проекты России

Дистанционная инженерная викторина «БПЛА: инженерные высоты» прошла 4 марта в Самарской области по национальным проектам «Беспилотные авиационные системы» и «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В викторине приняли участие более 100 школьников и студентов из разных муниципальных образований Самарской области. Участники проверили свои знания в четырех тематических блоках: аэродинамика и конструкция БАС, системы и оборудование, нормативное регулирование и безопасность, а также инженерные кейсы и расчеты.

«Сегодня беспилотные авиационные системы — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Важно, чтобы школьники не только пользовались технологиями, но и понимали инженерные принципы их работы. Такие мероприятия развивают техническое мышление и интерес к инженерным профессиям», — подчеркнул автор викторины, педагог дополнительного образования Константин Русовский.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше