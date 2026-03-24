В Самарской области состоялась викторина по беспилотным авиасистемам

Дистанционная инженерная викторина «БПЛА: инженерные высоты» прошла 4 марта в Самарской области по национальным проектам «Беспилотные авиационные системы» и «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
В викторине приняли участие более 100 школьников и студентов из разных муниципальных образований Самарской области. Участники проверили свои знания в четырех тематических блоках: аэродинамика и конструкция БАС, системы и оборудование, нормативное регулирование и безопасность, а также инженерные кейсы и расчеты.
«Сегодня беспилотные авиационные системы — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Важно, чтобы школьники не только пользовались технологиями, но и понимали инженерные принципы их работы. Такие мероприятия развивают техническое мышление и интерес к инженерным профессиям», — подчеркнул автор викторины, педагог дополнительного образования Константин Русовский.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.