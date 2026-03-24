В Башкирии по просьбе родителей организовали школьный автобус до «Олимпа».

Школьный автобус до образовательного центра «Олимп» для учеников из деревни Суровка запустили в Уфимском районе. Как рассказали в ЦУР Башкортостана, остановку транспорта организовали на улице Славной.
Такую необходимость ранее озвучила местная жительница, отправившая видеообращение на Прямую линию с Главой РБ Радием Хабировым-2025. Власти муниципалитета разработали паспорт движения маршрута и согласовали документацию с ГАИ.
Известно, что рейс начал обслуживать пассажиров с 17 марта.
Напомним, центр образования «Олимп» в Михайловке построили в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Демография».