Сальдо опроверг вбросы об эвакуации в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подделкой и ложью украинской пропаганды якобы подписанный им указ об эвакуации жителей из-за угрозы подтопления и холеры.
«Очередная ложь украинской пропаганды. Никаких указов об обязательной эвакуации в Херсонской области не издавалось. Гидрологическая и эпидемиологическая обстановка стабильная — угроз подтопления и холеры нет», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в сети распространяют якобы подписанный им указ об обязательной эвакуации жителей ряда населённых пунктов из-за угрозы подтопления и холеры.
«Официально заявляю: это грубо сделанная подделка. Несоответствие формулировок, стилистики официальных документов и порядка принятия решений. Цель подобных вбросов — посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — добавил Сальдо.