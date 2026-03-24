Воронежские врачи избавили женщину от головных болей, мучивших её 15 лет

Нейрохирурги воронежской БСМП № 1 спасли женщину, которая страдала от боли в затылке на протяжении 15 лет. Об этом рассказали в медучреждении во вторник, 24 марта.
У 32-летней пациентки было диагностировало редкое заболевание — аномалия Киммерли. Это анатомическая особенность, при которой на первом шейном позвонке образуется дополнительная костная дужка. Она сдавливает позвоночную артерию, из-за чего нарушается кровообращение мозга.
Помимо головной боли пациентку, начиная с 17 лет, беспокоили нестабильное давление, головокружение, шаткость при ходьбе, чувство прилива жара к голове и частая потеря сознания. Однако всё это время никак не находился специалист, который мог бы освободить позвоночную артерию.
В итоге проблему удалось решить. Впервые с Центральном Черноземье врачи провели подобную операцию. Она считается очень сложной, поскольку хирургу надо работать на расстоянии доли миллиметра над сосудом.
Благодаря медикам позвоночная артерия была освобождена. Все жалобы пациентки ушли в течение недели.