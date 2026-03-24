В Канском округе Красноярского края прошли учения по тушению пожара

Учения по тушению пожара при переходе огня на населенный пункт состоялись в Канском муниципальном округе Красноярского края в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона.
По легенде, вблизи деревни Новый Путь неизвестный поджег сухую траву возле лесного массива. Пожар распространился на площади 100 гектаров. К тушению приступили добровольцы, позже подключились маневренная группа, сотрудники МЧС и краевые спасатели. Для прокладки минерализованных полос специалисты применили колесный трактор с плугом. В ходе межбазового маневрирования были привлечены две группы десантников-пожарных на вахтовом автомобиле, а также дополнительные бригады лесопожарных. Для опашки задействовали гусеничный трактор.
«Специалисты краевого лесопожарного центра показали высокий уровень подготовки. Применили все необходимые методы и средства, необходимые для ликвидации возгорания. Во время учений специалисты продемонстрировали полную готовность к пожароопасному сезону в лесах. Значительную помощь огнеборцам оказали спецтехника и оборудование», — подчеркнул первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.