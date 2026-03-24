В Канском округе Красноярского края прошли учения по тушению пожара

По легенде, вблизи деревни Новый Путь неизвестный поджег сухую траву возле лесного массива. Пожар распространился на площади 100 гектаров. К тушению приступили добровольцы, позже подключились маневренная группа, сотрудники МЧС и краевые спасатели. Для прокладки минерализованных полос специалисты применили колесный трактор с плугом. В ходе межбазового маневрирования были привлечены две группы десантников-пожарных на вахтовом автомобиле, а также дополнительные бригады лесопожарных. Для опашки задействовали гусеничный трактор.