Хабаровский край нарастит производство беспилотников до 200 тысяч в 2026 году.

Хабаровский край продолжает усиливать помощь фронту, смещая акценты на высокотехнологичные средства ведения боя. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос участника специальной военной операции Ильи Пономарева. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Глава региона отметил, что Хабаровский край занимает первое место среди всех дальневосточных субъектов по объему помощи, направляемой в зону СВО. В связи с этим в крае развернуто масштабное производство беспилотных летательных аппаратов.
Если в 2025 году было изготовлено и отправлено 100 тысяч дронов, то в 2026 году этот показатель планируется удвоить, достигнув отметки в 200 тысяч единиц. Кроме того, промышленность края наладила выпуск багги «Ерофей», электромотоциклов и специализированных самоходных тележек, предназначенных для безопасной эвакуации раненых и доставки боеприпасов.
«Всё это делается благодаря нашим кулибиным, которые сконструировали лучшие на Дальнем Востоке средства», — подчеркнул Дмитрий Демешин, добавив, что номенклатура поставок формируется на основе прямых запросов командиров подразделений.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru