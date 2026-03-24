В Татарстане вдоль трассы М-12 создадут туристическую инфраструктуру

Программу развития туристической инфраструктуры вдоль трассы М-12 «Восток» планируют запустить в Республике Татарстан. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Вдоль трассы появятся кемпинги, павильоны для продажи продукции, модульные санузлы и зоны активного отдыха. Также там установят навигационные указатели, брендированные элементы маршрута, некапитальные визит-центры и точки продажи региональных сувениров. Туристическая инфраструктура будет включать пункты питания, кемпинги, палатки и навесы для автомобилей, модули проката, санитарные зоны, прачечные, душевые и комнаты матери и ребенка.
Кроме того, предусмотрено создание точек телемедицины и площадок для активного отдыха, в том числе детских и спортивных комплексов, модульных бань и чанов. Отдельное внимание в программе уделено формированию доступной среды для людей с инвалидностью. На территории установят пандусы и подъемники, а также адаптируют инфраструктуру для слепых и глухих, что позволит сделать маршруты вдоль трассы удобными для всех категорий туристов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.