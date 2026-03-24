Люди не в состоянии оплатить ипотеку: Из-за повышения процентных ставок жители Молдовы все чаще не расплачиваются по кредитам и попадают в долговые ямы

Уровень неоплаты ипотечных кредитов растёт.
Экономический аналитик Вячеслав Ионицэ обратил внимание на тревожную тенденцию: в Молдове ухудшается качество рынка ипотечного кредитования.
По его словам, объём ипотечных кредитов достиг почти 30 млрд леев, удвоившись за последние годы, но этот ускоренный рост сопряжён с рисками для способности заёмщиков выполнять свои обязательства.
— В целом, банковская система здорова, уровень невозвратных кредитов низкий. В январе 2026 года они составляли 4,2%, а менее 1% — проблемные кредиты, что является исторически низким уровнем для Молдовы, — отметил эксперт.
Однако 2025 год ознаменовался изменением тенденции в ипотечном сегменте. Впервые уровень невозвратных ипотечных кредитов превысил средний показатель по системе и достиг 4,6% в январе 2026 года по сравнению с 1,5% в 2024 году. При этом 18% ипотечных кредитов находятся в стадии просрочки.
— Наблюдается тревожный рост числа людей, которые не могут выплачивать ипотечные кредиты более трёх месяцев. Способность населения к платежам резко ухудшилась на фоне экономического кризиса и повышения процентных ставок, — заявил Ионицэ, пишет logos-press.md.
