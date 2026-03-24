Директора предприятия из Выксы осудят за долги по зарплате в 600 тысяч рублей

Расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, которого обвиняют в невыплате заработной платы сотруднику, завершено в Выксунском районе. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.