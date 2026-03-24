Директора предприятия из Выксы осудят за долги по зарплате в 600 тысяч рублей

Работнику более полугода не платили заработную плату.

Источник: Комсомольская правда

Расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, которого обвиняют в невыплате заработной платы сотруднику, завершено в Выксунском районе. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, с июня 2025 года по январь 2026 года работник предприятия, занимающегося производством и продажей кормов для животных, не получал зарплату в полном объеме более двух месяцев подряд. Общая сумма задолженности превысила 600 тысяч рублей.

Следователи установили, что у работодателя была реальная возможность рассчитаться с сотрудником, однако средства направлялись на другие хозяйственные нужды, не относящиеся к первоочередным выплатам.

В ходе расследования долг перед работником удалось полностью погасить. Тем не менее, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.