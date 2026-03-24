Памятник Луке Крымскому открыли возле 5-й больницы в Волгограде

Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука не только служил церкви, но и был профессором медицины, земским врачом и главным хирургом. Врачом прошел две мировых войны. В 2000 году его канонизировала РПЦ. Теперь памятник ему заменил бюст Ленина, который раньше стоял возле больницы Ильича.