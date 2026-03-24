Суд не выпустил из СИЗО главу управления имущественных и земельных отношений мэрии Воронежа

По версии следствия, с января по март 2025 года высокопоставленный чиновник решил подстроить электронный аукцион под нужного человека. Он напрямую потребовал от одного из участников торгов снять свою заявку и уступить дорогу другому юрлицу. В итоге договор аренды заключили с тем, кого хотел продвинуть чиновник, причем цена выросла лишь на минимальную сумму. Следователи считают, что из-за этой схемы были нарушены права добросовестных организаций, а также интересы государства и общества в целом. Против чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).