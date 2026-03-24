За год в Красноярске зарегистрировали 20 870 преступлений

Сегодня, 24 марта, в ходе заседания сессии Красноярского горсовета с отчетом о работе за 2025 год выступил начальник МУ МВД России «Красноярское» Геннадий Березин. По словам главного полицейского города, в 2025 году правоохранители зарегистрировали в краевом центре 20 870 преступлений, это на 3 939 меньше, чем в 2024 году. Снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-9,8%), убийств (-7,5%), краж (-11,1%, причем квартирных краж стало на 47,2% меньше) и угонов (-16%). На 18,5% меньше было совершено преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Кроме того, в 2025 году в краевом центре на 19,9% снизилась уличная преступность. Сотрудникам полиции удалось не допустить нарушений правопорядка при проведении общественно-политических, спортивных и других мероприятий с массовым участием красноярцев.