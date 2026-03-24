Ачинские госавтоинспекторы поймали иркутянина, перевозившего заряженное травматическое оружие

В Красноярском крае госавтоинспекторами в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» выявлен факт нарушения правил перевозки оружия.
В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что на 632 км автодороги Р-255 «Сибирь» инспекторы ДПС остановили автомобиль Lexus под управлением 43-летнего мужчины. Во время досмотра полицейские выявили факт перевозки заряженного травматического оружия.
В результате водителю пришлось прервать поездку домой из Кемеровской в Иркутскую область. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«Участковым уполномоченным полиции МО МВД России “Ачинский” в отношении мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.12 КоАП РФ “Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему”. Ему предстоит оплатить административный штраф в размере до полутора тысяч рублей», — уточнили в краевой полиции.
В Госавтоиспекции напомнили, что при остановке автомобилей инспекторами ДПС помимо проверки документов, в случае необходимости, также проводятся досмотровые мероприятия как автомобилей, так и лиц, осуществляющих управление транспортным средством и пассажиров.
