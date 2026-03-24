В пермском политехе спрогнозируют, каким станет рынок труда в РФ через 2−3 года

В пермском политехническом университете разработали программу, с помощью которой можно сделать прогноз, какие специальности станут востребованы в России в ближайшие годы.
«Оказывается, растет спрос на навыки управленцев у рядовых айтишников, — говорит аспирант Роман Красовский. — Также наша программа выявила увеличение потребности на такие компетенции, как руководство командой, обучение кадров и навыки организатора, причем они требуются от рядовых технарей. Таким образом, существующий рынок труда в ожидании специалистов, умеющих не только писать код, но и имеющих навык управления бизнес-процессами и общения с B2B-клиентурой».
Созданная компьютерная программа собирает и анализирует сведения с порталов, где размещены данные о вакансиях. При этом алгоритм сортирует требуемые от работников навыки, объединяя их в группы, — и перечень востребованных специальностей готов.
Сейчас уже есть подобные разработки, но пермская действует быстрее в несколько раз и качество ее работы гораздо выше.
«При сборе вакансий на сайтах может произойти блокировка, если делать это быстро, поэтому существующие программы действуют медленно, — говорит доктор технических наук Андрей Затонский. — Мы же использовали вариант обхода блокировок. Наш алгоритм настраивается на реакции сайта и работает со скоростью, которая позволяет получать нужные данные быстро и без блокировки».
К примеру, сейчас на сбор 29 тысяч вакансий с одного IP-адреса и отсутствии адаптивного механизма может уйти порядка семи часов. Пермская программа получает тот же объем информации примерно за час.
После получения сведений начинается их сортировка по ключевым навыкам, указанным в вакансиях. Программа использует при этом четыре способа: берет готовые навыки из специального поля «ключевые навыки», распознает их в тексте описания с помощью моделей искусственного интеллекта, выделяет ключевые слова специальными алгоритмами и ищет стандартные фразы типа «знание такого-то инструмента» или «опыт работы с тем-то».
В результате удаляются все слова и фразы, не имеющие конкретной привязки к компетенциям, как, например, «знание», «пунктуальность» и подобные. И таким образом алгоритм создает конкретизированную ситуацию на рынке труда.