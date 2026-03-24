Дмитрий Демешин потребовал от мэра Хабаровска решить проблему с освещением в Березовке

Жители поселка Березовка, обратившиеся к главе региона в ходе прямой линии, получили четкий срок решения проблемы уличного освещения. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что работы по восстановлению сетей освещения на оставшихся участках будут завершены к 1 июля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Поводом для обсуждения стало обращение Ольги Анатольевны, прожившей в поселке 50 лет. Она сообщила, что дети вынуждены добираться до школы в темноте, так как единственными источниками света остаются тусклые отблески из окон. Мэр доложил, что в поселке уже функционирует около 10 км линий освещения, а на текущий год разработана проектно-сметная документация на строительство сетей на сумму 40 млн рублей.
Губернатор Дмитрий Демешин раскритиковал размытые формулировки и потребовал назвать конкретную дату.
«В этом году это слишком размыто. Я уверен, что к 1 июля мы закончим эти работы», — взял на себя обязательство Сергей Кравчук. Глава региона принял этот срок и поручил обеспечить ежедневный контроль за исполнением.
