«Вопрос с завозом топлива на север будем решать кардинально» — Дмитрий Демешин

Вопрос снабжения топливом самого северного округа Хабаровского края — Охотского — в настоящее время стоит особенно остро. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ходе прямой линии губернатор региона Дмитрий Демешин ответил на наболевший для охотчан вопрос.
Напомним, в муниципалитете закрылась единственная в Охотске автозаправочная станция. Для людей это создало массу неудобств.
Дмитрий Демешин пояснил, что на севере Хабаровского края бушевал циклон, был введен режим повышенной готовности. В первую очередь власти обеспечили топливом дорожную технику, очищающую территорию округа от снега. Кроме того, стратегически важные запасы пришлось беречь для объектов энергетической инфраструктуры.
— Коммунальные и экстренные службы обеспечены бензином в полном объеме, а вот для жителей его не хватает. Единственная компания, которая снабжает округ бензином — «Охотскэнерго» — может завозить его в свои хранилища только в навигационный период. В этом году завезли 500 тонн, а этого мало. Компания сообщает, что запасти больше они не могли из-за ограниченных финансовых возможностей, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Он также добавил, что в настоящий момент в Охотском округе остался только неприкосновенный запас для экстренных служб, социальных объектов и объектов энергетики.
В свою очередь глава Охотского округа Максим Климов пояснил, что годовая потребность топлива составляет около 900 тонн с учетом всех и населения, и экстренных служб, и объектов инфраструктуры.
Дмитрий Демешин поручил Максимову Климову разработать предложения по источникам и способам оплаты доставки горючего в округ в большем объеме, подчеркнув, что необходимо найти дополнительных поставщиков.
— Эту ситуацию я возьму на личный контроль и буду требовать доклада о принятых мерах, — подытожил Дмитрий Демешин.