В Калининградской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 35 человек

В числе обратившихся к медикам — 10 детей.

В Калининградской области с начала года за медицинской помощью обратились 35 человек, пострадавших от укусов клещей. В числе пострадавших оказалось 10 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита и 3 случая болезни Лайма. Это стандартные сезонные показатели.

Прививку от клещевого энцефалита сделали 1935 человек, в том числе 312 детей. Медики говорят, что вакцинация остается самым надежным способом профилактики инфекции.

Берегите себя!