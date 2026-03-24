В Калининградской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 35 человек

В Калининградской области с начала года за медицинской помощью обратились 35 человек, пострадавших от укусов клещей. В числе пострадавших оказалось 10 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита и 3 случая болезни Лайма. Это стандартные сезонные показатели.
Прививку от клещевого энцефалита сделали 1935 человек, в том числе 312 детей. Медики говорят, что вакцинация остается самым надежным способом профилактики инфекции.
