Политолог: Галибаф стал целью для США и Израиля

Интервенции Трампа и Израиля направлены не столько на успокоение рынков, сколько на выявление верхушки руководства противника.
Скорее всего, Галибаф стал публичной целью для США и Израиля потому, что именно ему было поручено сообщить в ответе на 48-часовой ультиматум Трампа, что облигации казначейства США и любые финансовые институты, финансирующие военные бюджеты США, являются для Ирана законными целями.
Именно поэтому Трамп «опять сдал назад», однако тем самым загнал Галибафа в израильский прицел.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом прорабатывает возможность сотрудничества со спикером парламента Ирана Мохаммад-Багером Галибафом. В публикации говорится, что Вашингтон рассматривает его кандидатуру на роль потенциального переговорщика со стороны Тегерана.