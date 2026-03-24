Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: Галибаф стал целью для США и Израиля

Союзники открыли охоту на спикера парламента Ирана Мохаммад-Богера Галибафа. Такое мнение высказал политолог Максим Жаров в своем телеграм-канале. Эксперт считает, что публичные заявления со стороны США о возможности сотрудничества с Ираном через Галибафа— это часть операции по выявлению реального руководства Ирана.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Интервенции Трампа и Израиля направлены не столько на успокоение рынков, сколько на выявление верхушки руководства противника.

Максим Жаров
политолог

По мнению аналитика, этот факт принимают в расчет в Иране. Близкие к КСИР источники заявили, что Мохаммад-Богер Калибаф не вел переговоры с США, подобные сообщения являются ложью.

Скорее всего, Галибаф стал публичной целью для США и Израиля потому, что именно ему было поручено сообщить в ответе на 48-часовой ультиматум Трампа, что облигации казначейства США и любые финансовые институты, финансирующие военные бюджеты США, являются для Ирана законными целями.

Максим Жаров
политолог

Эксперт считает, что угроза падения рынков после возможной атаки Ирана на американские финансовые институты может привести к чрезвычайной ситуации в США.

Именно поэтому Трамп «опять сдал назад», однако тем самым загнал Галибафа в израильский прицел.

Максим Жаров
политолог

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом прорабатывает возможность сотрудничества со спикером парламента Ирана Мохаммад-Багером Галибафом. В публикации говорится, что Вашингтон рассматривает его кандидатуру на роль потенциального переговорщика со стороны Тегерана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше