Путин встретился с губернатором Калининградской области

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных помощь участникам СВО в регионе.
По словам Беспрозванных, в 2025 году власти выделили на поддержку бойцов и их семей 3,2 миллиарда рублей.
«Это практически в два раза больше, чем в 2024 году», — добавил он.
Для удобства военнослужащих в каждом муниципалитете открыли филиалы фонда «Защитники Отечества».
Последний раз в двустороннем формате Путин встречался с Беспрозванных в августе 2024-го, когда тот был временно исполняющим обязанности главы региона. Речь тогда шла о социально-экономическом развитии Калининградской области.
Также в январе 2026 года Путин по видеосвязи из Московского физико-технического института открыл в Калининграде комплекс общежитий нового кампуса Балтийского федерального университета.