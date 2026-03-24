В Красноярске должник два часа прятался под кроватью от судебных приставов

Мужчину должны были привести в отдел принудительно, но тот не открывал дверь. Приставы следили за квартирой и в какой-то момент увидели должника на балконе. В очередной раз они пошли к квартире, где им открыла женщина, утверждая, что с таким человеком она не знакома и дома никого нет. Женщина вызвала полицию, надеясь, что получится избавиться от приставов. Однако все случилось наоборот. Приставы попали в квартиру и в одной из комнат обнаружили должника, спрятавшегося под кроватью. Там он просид около двух часов.