В Красноярске должник два часа прятался под кроватью от судебных приставов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе судебные приставы задержали красноярца, задолжавшего более 1,2 млн рублей за несвоевременную уплату штрафов за отсутствие разрешения на грузовые перевозки.
С начала года мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, и сумма долга увеличилась из-за неуплаты штрафов. Приставы пришли к нему домой. Должник закрылся в квартире и заявил, что в ней не живет тот, кого они ищут. При этом соседи раскрыли приставам правду.
Мужчину должны были привести в отдел принудительно, но тот не открывал дверь. Приставы следили за квартирой и в какой-то момент увидели должника на балконе. В очередной раз они пошли к квартире, где им открыла женщина, утверждая, что с таким человеком она не знакома и дома никого нет. Женщина вызвала полицию, надеясь, что получится избавиться от приставов. Однако все случилось наоборот. Приставы попали в квартиру и в одной из комнат обнаружили должника, спрятавшегося под кроватью. Там он просид около двух часов.
В отношении женщины составлен административный протокол за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава. Должник же получил 10 суток административного ареста и был дополнительно привлечен к ответственности за неуплату штрафов, сообщили в ГУФССП России по Красноярскому краю.
