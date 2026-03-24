Нижегородские ученые разработали сервис для оценки возраста и здоровья мозга

Ученые Нижегородского университета имени Лобачевского запатентовали приложение, которое позволяет оценить биологический возраст и здоровье мозга. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Система доступна в виде онлайн-версии и приложения для Android. Калькулятор когнитивного биологического возраста может оценить скорость старения мозга человека и выявить первые признаки когнитивных нарушений. Точность метода сопоставима с МРТ.
Систему уже внедряют в медицинских учреждениях — клиниках превентивной медицины.
«Первый релиз наших “Когнитивных часов” на открытой платформе ННГУ.
состоялся в мае 2024 года. Мы создали доступный инструмент, который позволяет любому человеку за 15 минут оценить состояние своих когнитивных функций и получить детальную расшифровку", — рассказал руководитель исследования, директор НИИ биологии старения.
ННГУ Михаил Иванченко.
В основе сервиса лежит модель машинного обучения, которая проанализировала данные более 1800 участников в возрасте от 20 до 85 лет. Пользователям предлагают пройти пять коротких тестов, которые позволяют оценить память, внимание, логику, скорость реакции, цветовосприятие.
