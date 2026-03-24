Нижегородские спортсмены завоевали 68 медалей на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию

Соревнования, проходившие в Уфе с 18 по 21 марта, объединили 960 спортсменов из 14 регионов России. В итоге нижегородские пловцы принесли в копилку сборной 30 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых наград. Этот результат позволил нашей команде стать лучшей в первенстве ПФО и занять третье место в чемпионате округа.