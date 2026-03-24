Аэропорт «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре реконструируют до конца 2026 года

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе прямой линии рассказал о судьбе аэропорта «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», глава региона отметил, что воздушную гавань ожидает реконструкция — только после этого будут запущены регулярные рейсы.
— Аэропорт — отличный. Долгие годы он был военным, а потом вообще перешёл в частные руки. Мы его забрали себе в краевую собственность и сейчас наша задача запустить регулярные пассажирские перевозки. Для этого необходима реконструкция аэропорта, так как он просто морально устарел, — сказал Дмитрий Демешин в ходе прямой линии.
Аэропорт «Хурба» должен стать полноценным транспортным хабом, который будет принимать в том числе и вертолётные рейсы. Все работы будут субсидироваться из краевого бюджета. При этом для модернизации аэровокзала привлекут частного инвестора по концессии. Реконструкция начнётся уже в ближайшее время.
— Поосторожничаю с ответом, но я ставлю задачу, чтобы уже в этом году авиационное сообщение было запущено, — поделился планами Дмитрий Демешин.
Напомним, что в настоящее время краевое правительство решает вопросы с аэропортами в Аяне и Богородском. В ближайшие пару лет там должны появиться новые небольшие аэровокзалы. Кроме того, ожидает реконструкции аэродром в Аяне.