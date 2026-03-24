В Самаре в дни религиозных праздников ограничат движение на нескольких улицах: список

Ограничение движения будет действовать 12, 19, 21 апреля, 30 мая, а также в День Победы с 7:00 до 16:00 для всех видов транспорта за исключением пассажирского, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками.
В частности, планируется ограничить движение:
по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской; по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов; по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской; по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.