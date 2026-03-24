Вокруг новых Русских горок в Волгограде создают природный оазис

В Центральном парке Волгограда полным ходом идёт благоустройство зоны вокруг новых «Русских горок». Специалисты уже формируют искусственные холмы и готовят почву к озеленению, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.
Проект предусматривает создание уголка в стиле «новой волны», где растения высадят максимально естественно, повторяя природные ландшафты. Здесь появятся крупные хвойные и лиственные деревья, а также злаки с яркими цветочными акцентами. На территории сделают две искусственные неровности: один из холмов станет специальной площадкой для фотографий. С его вершины можно будет сделать необычный снимок с видом на спираль «Русских горок».
Пространство площадью 2500 квадратных метров будет открыто для прогулок и отдыха. Площадку непосредственно у самого аттракциона огородят для безопасности посетителей.
Аттракцион «Русские горки» заработал в Центральном парке Волгограда 14 марта. Все желающие могут прокатиться по 700-метровой трассе с двумя «мёртвыми» петлями и виражами. С пиковой точки высотой 34 метра открывается прекрасный вид на парк и Волгу.