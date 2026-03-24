В Новочеркасске начали строительство нового модульного центра обработки данных

В Новочеркасске началось строительство модульного центра обработки данных (ЦОД). Будущий объект входит в перечень ключевых инвестпроектов региона. Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.
Предполагается, что новый объект повысит качество и доступность услуг связи в Южном федеральном округе.
— Ключевая задача центра обработки данных — обеспечение надежного функционирования ключевых объектов связи, повышение качества и доступности услуг для абонентов в ЮФО, а также предоставление виртуальных вычислительных мощностей и каналов доступа к Интернету на высоких скоростях, — прокомментировал министр цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Копытов.
На территории ЦОДа разместят модули машинных залов, климатических систем, энергомодулей и компоненты инженерных систем. Полезная нагрузка будут расти постепенно — проектная документация предусматривает строительство четырех модулей с возможностью расширения до восьми.
Такие же дата центры уже работают в Санкт Петербурге, Новосибирске и Приморье. Проект финансируется за счет собственных средств оператора связи. Планируется создание 100 новых рабочих мест.
