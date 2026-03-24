В Новосибирске назвали сроки получения выплат за изъятый скот

НОВОСИБИРСК, 24 мар — РИА Новости. Социальные девятимесячные выплаты семьям, пострадавшим в связи с изъятием сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области, будут перечисляться до пятого числа каждого месяца, сообщает правительство региона.
«Ежемесячные социальные выплаты пострадавшим семьям в связи с утратой части дохода будут производиться до пятого числа каждого месяца. В марте соответствующие выплаты производились по мере поступления заявлений, с апреля по ноябрь деньги буду поступать на счета граждан ежемесячно в четко определенные сроки», — говорится в сообщении.
Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева отметила, что по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова особое внимание уделяется оперативному и качественному рассмотрению каждого заявления на получение социальной выплаты за утерянный скот.
В правительстве напомнили, что компенсация за изъятый скот выплачивается единовременно, а социальная выплата предоставляется в течение девяти месяцев равными платежами ежемесячно. Размер социальной выплаты за девять месяцев на каждого члена семьи составит более 167 тысяч рублей. Например, семья из четырех человек получит в общей сложности 668 160 рублей.
«На текущий момент компенсационные и социальные выплаты получили 198 семей. Заявленные меры поддержки на весь срок их действия полностью обеспечены бюджетными финансовыми средствами», — добавляют власти.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.