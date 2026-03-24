В Перми пройдёт распродажа в помощь пострадавшим от насилия мамам с детьми

Благотворительная распродажа «Тёплый день», организованная региональной общественной организацией «Территория семьи» пройдёт 29 марта в Центре городской культуры в Перми.
Все вырученные средства направят на проект «Безопасная квартира» — временное убежище для женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации.
«Безопасная квартира» помогает тем, кто остался без жилья или смог уйти от насилия. Здесь женщины могут восстановиться, оформить документы, получить юридическую и психологическую поддержку. Проект включает три квартиры, где одновременно могут проживать шесть мам и 12 детей. За всё время существования проекта помощь получили 137 женщин и 254 ребёнка.
На распродаже можно будет приобрести женскую одежду по ценам от 100 рублей. Вещи передали жители Перми и партнёры организации. Собранные деньги пойдут на оплату аренды, коммунальных услуг, продуктов и другие нужды семей. Содержание одной квартиры обходится примерно в 35 тысяч рублей в месяц. В феврале «Территория семьи» открыла третью квартиру — это было вынужденное срочное решение, поэтому сейчас проекту особенно нужна поддержка.
Помимо распродажи, гостей ждёт дополнительная программа: фестивальный макияж от Полины Борисовой (13:00−14:00), продажа открыток от художницы Яны Дорофеевой, портреты от фотографа Кати Дроковой и создание образов от стилиста Полины Кукаркиной.
«Это классный способ провести выходной с подругой: найти для себя уникальную вещь, попробовать новый образ и при этом помочь женщинам с детьми, которые оказались в беде», — отметила президент организации «Территория семьи» Анна Зуева.
Распродажа пройдёт 29 марта с 12:00 до 18:00 в Центре городской культуры на улице Пушкина, 15.